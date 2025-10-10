Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

México revoga licença de instituição financeira acusada de lavagem de dinheiro nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/10/2025 11:59

compartilhe

SIGA

As autoridades mexicanas anunciaram, nesta sexta-feira (10), a revogação da licença de operação do CIBanco, uma instituição financeira acusada pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro.

Em junho, o governo do presidente americano, Donald Trump, responsabilizou os bancos CIBanco e Intercam e a corretora Vector de "lavar dinheiro" para cartéis de drogas e proibiu "algumas [de suas] transferências de fundos".

No final de agosto, o CIBanco e o Intercam venderam parte de seus negócios para outras instituições financeiras, segundo informou a Secretaria da Fazenda do México.

O Instituto de Proteção à Poupança Bancária (IPAB) do México informou nesta sexta-feira em um comunicado que autorizou o pagamento às pessoas que têm poupanças na instituição após a revogação da licença do CIBanco.

O Departamento do Tesouro afirmou em junho que as financeiras tiveram um papel "vital na lavagem de milhões de dólares em nome dos cartéis sediados no México e na facilitação de pagamentos para a aquisição de produtos químicos" necessários para produzir fentanil.

Após essas acusações, a Secretaria da Fazenda anunciou a "intervenção gerencial temporária" destas instituições "com o objetivo de proteger os interesses" de seus poupadores e credores.

yug/dg/yr/aa

Tópicos relacionados:

eua mexico narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay