EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia

AFP
AFP
Repórter
10/10/2025 09:34

O governo americano quer proibir as companhias aéreas chinesas com destino aos Estados Unidos de sobrevoar a Rússia, de acordo com um documento oficial do Departamento de Transportes divulgado na quinta-feira (9). 

Sobrevoar o território russo para viajar da China aos Estados Unidos é "injusto" porque "dá uma vantagem competitiva" às companhias aéreas chinesas, segundo um documento de cinco páginas ao qual a AFP teve acesso. 

"A rota mais eficiente para conectar alguns pontos nos Estados Unidos e na China envolve sobrevoar o espaço aéreo russo", afirmou o comunicado do Departamento de Transporte dos EUA. 

Essa opção é vantajosa "porque geralmente leva a uma duração de voo mais curta, oferecendo assim uma opção mais atraente para os viajantes" e permite que "as operadoras economizem combustível e reduzam outros custos operacionais". 

A Rússia fechou seu espaço aéreo para companhias aéreas americanas em maio de 2022.

Os Estados Unidos já haviam proibido voos russos sobre seu território em março, logo após a invasão da Ucrânia. 

Questionado sobre o assunto nesta sexta-feira (10), Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, lamentou o projeto americano. 

"Sugerimos que os Estados Unidos reflitam sobre o impacto de suas políticas em suas próprias empresas, em vez de reprimir irracionalmente outros países e deixar que os consumidores globais paguem a conta", disse ele.

