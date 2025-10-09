Ataque russo mata criança e provoca apagões na Ucrânia

Várias regiões do leste da capital da Ucrânia sofriam interrupções no abastecimento elétrico na manhã desta sexta-feira (10, data local) depois de um importante ataque russo, que deixou um menino de sete anos morto na região de Zaporizhzhia, informaram as autoridades.

Jornalistas da AFP em Kiev ouviram múltiplas explosões durante a madrugada desta sexta, bem como o zumbido de drones.

A Força Aérea ucraniana reportou na plataforma Telegram "um ataque inimigo com mísseis balísticos e um ataque maciço com drones de combate", e pediu à população que permanecesse em locais seguros.

Em escala nacional, "os russos estão lançando ataques maciços contra a infraestrutura energética ucraniana", indicou também o Ministério de Energia no Facebook.

"A zona esquerda [leste] da capital está sem eletricidade. Também há problemas com o fornecimento de água", disse pouco depois o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

Segundo informações de canais no Telegram que ainda não foram verificadas, uma usina termelétrica que abastece Kiev teria sido atingida pelos bombardeios.

Como resultado dos ataques, um menino de sete anos morreu e três pessoas ficaram feridas em Zaporizhzhia, no centro do país, e pelo menos outras nove ficaram feridas em Kiev, segundo as autoridades.

A Rússia bombardeia diariamente cidades ucranianas desde que invadiu o país em fevereiro de 2022, concentrando-se especialmente na infraestrutura de energia quando o inverno se aproxima no hemisfério norte.

Na quarta-feira, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusou Moscou de querer "semear o caos" multiplicando seus ataques.

