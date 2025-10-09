Bélgica frustra plano de atentado jihadista contra primeiro-ministro

Um plano de atentado jihadista com o uso de um drone contra o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, foi frustrado e três pessoas foram presas nesta quinta-feira (9), informou a Justiça do país europeu.

Inicialmente, as autoridades haviam mencionado "políticos" como alvos do plano, mas o entorno do chefe de governo e vários de seus ministros confirmaram que o ataque visava De Wever.

"A notícia de um plano de atentado contra o primeiro-ministro Bart De Wever é profundamente chocante", declarou na rede social X o ministro das Relações Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, que expressou seu apoio ao chefe de governo, assim como também o fez o ministro da Defesa, Théo Francken.

Três jovens adultos foram detidos nesta quinta-feira em Antuérpia, sob suspeita de prepararem um "atentado terrorista de inspiração jihadista contra políticos" com o uso de um drone, conforme havia informado anteriormente a Justiça belga.

As detenções fazem parte de uma investigação por "tentativa de homicídio terrorista e participação nas atividades de um grupo terrorista", afirmou a titular da Procuradoria Federal, Ann Fransen, em entrevista coletiva em Bruxelas.

Os suspeitos são adultos nascidos em 2001, 2002 e 2007.

Outros planos de atentado foram frustrados na Bélgica nos últimos anos.

