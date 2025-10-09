Assine
Inglaterra vence País de Gales (3-0) em amistoso em Wembley

09/10/2025 19:06

Com três gols nos primeiros 20 minutos de jogo, a Inglaterra venceu o País de Gales por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), em um amistoso no estádio de Wembley.

O atacante Morgan Rogers (3'), o centroavante Ollie Watkins (11') e o ponta-direita Bukayo Saka (20'), encaminharam o triunfo dos 'Three Lions', que tiveram tranquilidade no restante do duelo.

Os ingleses jogaram sem o capitão lesionado Harry Kane, enquanto Jude Bellingham, Phil Foden e Jack Grealish também ficaram de fora da equipe.

Foi a primeira vez que a Inglaterra marcou três gols nos primeiros 20 minutos desde 1987 contra a Iugoslávia.

Os 'Dragões Vermelhos' buscaram diminuir no segundo tempo mas esbarraram nas grandes defesas do goleiro inglês Jordan Pickford (56' e 72'). 

O técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel, se mostrou satisfeito com seus "excelentes" jogadores. "É um passo na direção certa", disse ele à ITV.

Tuchel reclamou apenas de uma coisa: "O estádio estava em silêncio, os torcedores não transmitiram nenhuma energia", lamentou. "O que mais podemos dar a eles? Vinte minutos, três gols e a forma como atacamos o País de Gales, sem deixá-los se mexer. É um pouco triste".

