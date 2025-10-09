Assine
"Ninguém será obrigado a deixar" Gaza, diz Trump

AFP
09/10/2025 17:17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (9) que "ninguém será obrigado a deixar" Gaza, um dos pontos de seu plano de paz para o território palestino, cuja primeira fase já foi aprovada por Israel e pelo Hamas.

"Ninguém será obrigado a deixar [Gaza]. Não, é exatamente o contrário", assegurou o republicano desde o Salão Oval, onde recebeu o presidente finlandês, Alexander Stubb.

dk-aue/des/bjt/dga/nn/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua gaza

