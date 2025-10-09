Assine
Djokovic vai enfrentar o surpreendente Vacherot nas semis do Masters 1000 de Xangai

09/10/2025 15:58

Aos 38 anos, o sérvio Novak Djokovic (número 5 do mundo) disputará mais uma semifinal de Masters 1000 após derrotar o belga Zizou Bergs nesta quarta-feira (9). Ele vai enfrentar o surpreendente monegasco Valentin Vacherot, que avançou até o Top 4 do torneio vindo do qualifying.

No calor de Xangai, e apesar de ter levado a mão ao tornozelo várias vezes, Djokovic derrotou Bergs (número 44 do mundo) por 6-3 e 7-5 em quase duas horas de jogo.

Esta será a 80ª participação de Djokovic em uma semifinal de Masters 1000, um recorde, e ele é o grande favorito a vencer o torneio que já conquistou quatro vezes na carreira.

O desafiante do astro sérvio será um tenista até então desconhecido. Vacheron, de 26 anos, chegou a Xangai na 204ª posição do ranking e entrará no Top 100 após sua participação no torneio chinês.

Depois de passar pela fase prévia antes de disputar a chave principal, Vacherot derrotou o sérvio Laslo Djere, o cazaque Alexander Bublik, o tcheco Tomas Machac e o holandês Tallon Griegspoor para garantir sua vaga nas quartas de final.

Nesta quarta-feira, ele derrotou o dinamarquês Holger Rune de virada por 2-6, 7-6 (7/4) e 6-4, em uma longa batalha de três horas na qual o jogador nórdico mal conseguia se movimentar na quadra nos últimos pontos, completamente exausto.

Lesionado durante todo o ano de 2024, Vacherot se torna o primeiro jogador monegasco a chegar a uma semifinal de Masters 1000.

Suas lágrimas ao final da partida refletiram a conquista inédita.

As semifinais serão concluídas nesta sexta-feira: o russo Daniil Medvedev vai enfrentar o australiano Alex de Miñaur, e o canadense Felix Auger-Aliassime terá pela frente o francês Arthur Rinderknech, que, curiosamente, é primo de Vacherot.

dga/mcd/mb/aam

Tópicos relacionados:

atp chn tenis

