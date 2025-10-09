Assine
Negociador do Hamas afirma que EUA e mediadores deram garantias de que guerra acabou

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/10/2025 15:47

O principal negociador do Hamas afirmou nesta quinta-feira (9), em entrevista à televisão, que o movimento islamista palestino obteve garantias dos Estados Unidos e de outros mediadores de que a guerra com Israel na Faixa de Gaza chegou ao fim.

"Recebemos garantias dos mediadores irmãos e da administração dos Estados Unidos confirmando que a guerra chegou ao fim", declarou Khalil al Hayya ao canal Al Jazeera.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua gaza hamas israel palestinos

