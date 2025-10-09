Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Merz desafia UE sobre proibição de veículos a combustão até 2035

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/10/2025 14:53

compartilhe

SIGA

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou nesta quinta-feira (9) que fará "todo" o possível para que a União Europeia retire a proibição de vender veículos novos com motores a combustão até 2035, para apoiar a indústria automobilística. 

"Não deve haver um corte brutal em 2035", acrescentou o dirigente conservador depois de se reunir em Berlim com industriais e sindicatos do setor, além de autoridades políticas e governamentais. 

No entanto, insistiu que a mobilidade elétrica segue sendo "a principal via" a ser seguida. 

A associação europeia do setor, a ACEA, já havia pedido no dia anterior que a UE flexibilizasse essa proibição, solicitando uma exceção para combustíveis alternativos como os agrocombustíveis e os combustíveis sintéticos.

O chanceler defende um "avanço tecnológico sustentável para a neutralidade climática, mas sem fixar uma data limite que não possamos respeitar". 

Esses temas serão abordados no Conselho Europeu em duas semanas. 

Na oposição, os Verdes alemães destacaram diversas vezes que a mobilidade elétrica é a tecnologia do futuro e que prolongar os motores térmicos apenas acentuará o atraso da Alemanha em relação à China quanto ao desenvolvimento de carros elétricos. 

Se a Alemanha der um passo atrás, isso seria "fatal" e "prejudicaria o clima, a indústria e o emprego", declarou nesta quinta Christoph Bautz, diretor-geral da ONG Campact, que instou o Partido Social-Democrata (SPD) a "não ceder". 

O debate chega em um contexto de crise profunda no setor automobilístico alemão, com os lucros em queda livre, supressões de postos de trabalho e fechamentos de plantas de produção. 

As exportações alemãs voltaram a cair em agosto, segundo disse nesta quinta-feira o escritório de estatísticas Destatis. Um retrocesso provocado sobretudo por uma queda das vendas para os EUA, principal parceiro mundial do país. 

bur-lep/jpl/eb/jvb/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

alemanha automovel clima emprego governo ong social ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay