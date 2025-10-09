Emirados Árabes Unidos recebem o congresso mundial da natureza

A principal organização mundial dedicada à conservação da natureza inaugurou, nesta quinta-feira (9), seu congresso mundial em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde divulgará sua "lista vermelha" atualizada das espécies ameaçadas de extinção.

O congresso da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), que reúne a cada quatro anos centenas de participantes, contribui para estabelecer a agenda mundial em matéria de proteção do meio ambiente.

Para destacar a grave situação que a biodiversidade enfrenta, a organização publicará na sexta-feira uma atualização da sua "lista vermelha" de espécies ameaçadas. O inventário inclui nove categorias no total, que vão desde "em perigo" ou "vulnerável" até "extinta".

Segundo o painel de especialistas em biodiversidade das Nações Unidas, a biodiversidade diminuiu a cada década nos últimos 30 a 50 anos.

A última atualização da "lista vermelha", em 2024, alertou que 47.187 das 169.420 espécies estudadas estavam ameaçadas, o que equivale a mais de um quarto. Os corais e os anfíbios foram os mais afetados, com mais de 40% de cada grupo em perigo.

As resoluções votadas durante os congressos não são juridicamente vinculativas. Mas podem "configurar a agenda internacional" e "acelerar" o trabalho sobre os tratados que estão sendo debatidos, explicou uma fonte da UICN, que pediu anonimato, à AFP.

Os organizadores esperam a participação de 10.000 delegados e 5.000 representantes da sociedade civil no congresso.

Entre os membros com direito a voto há organizações governamentais, ONGs nacionais e internacionais e grupos indígenas.

mk-dep-hh/aya/jhb/sag/mb/jmo/aa