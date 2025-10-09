Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Erdogan anuncia que Turquia participará do mecanismo de vigilância do acordo de Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/10/2025 10:34

compartilhe

SIGA

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quinta-feira (9) que a Turquia participará de um grupo de trabalho encarregado de monitorar a implementação do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. 

"Esperamos que a Turquia participe do grupo de trabalho que monitorará a implementação do acordo na prática", disse o presidente turco, que enviou uma delegação ao Egito, onde o acordo de trégua está sendo negociado.

bur-ach/avl-jvb/mb/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia egito gaza hamas israel palestinos paz turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay