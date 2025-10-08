Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China anuncia novos controles de exportação de terras raras

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/10/2025 23:51

compartilhe

SIGA

A China anunciou nesta quinta-feira (9) novos controles de exportação de tecnologias relacionadas com as terras raras, que se somam às regulações aplicadas a essa indústria.

As terras raras são um ponto de atrito nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, que acusam Pequim de atrasar a aprovação de licenças de exportação.

Esses metais são essenciais para a produção de computadores, baterias e novas tecnologias energéticas. Os novos controles, que entram em vigor imediatamente, exigem uma autorização para a exportação de tecnologias usadas na extração desses metais e na fusão, informou o Ministério do Comércio chinês.

A permissão também é necessária para as tecnologias de "montagem, ajuste, manutenção, reparo e melhoria das linhas de produção", acrescentou a pasta.

Em outro anúncio, o ministério informou que vai aplicar restrições adicionais a entidades estrangeiras que exportam produtos relacionados com terras raras fora da China.

"Durante algum tempo, organizações e indivíduos do exterior transferiram ou forneceram produtos controlados de terras raras para uso direto ou indireto em áreas sensíveis, como operações militares", destacou um porta-voz da pasta, acrescentando que essa prática causou um "dano significativo ou potenciais ameaças à segurança e aos interesses nacionais da China, e impactou de forma negativa a paz e a estabilidade internacionais".

pfc/dan/mas/mr/lb

Tópicos relacionados:

china comercio economia tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay