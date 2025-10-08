Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Primeira fase do cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/10/2025 21:54

compartilhe

SIGA

A primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza será assinada nesta quinta-feira (9) no Egito, por volta das 6h no horário de Brasília, informou à AFP uma fonte com conhecimento do pacto.

"O acordo será assinado formalmente por volta do meio-dia [horário local] desta quinta-feira no Egito", declarou a fonte, que pediu para não ser identificada, após o presidente americano Donald Trump anunciar um entendimento sobre a primeira fase de seu plano para encerrar a guerra em Gaza.

bur-csp/tc/mas/mr/lm/rpr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia egito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay