Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homem é preso por incêndio mortal em Los Angeles em janeiro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/10/2025 13:44

compartilhe

SIGA

Um homem foi preso sob suspeita de iniciar um incêndio mortal que atingiu uma luxuosa comunidade costeira no sul da Califórnia em janeiro, informaram as autoridades americanas nesta quarta-feira (8). 

Jonathan Rinderknecht, de 29 anos, foi preso na Flórida, no leste do país, e as autoridades planejam acusá-lo de envolvimento no incêndio que matou uma dúzia de pessoas e incendiou milhares de estruturas na comunidade de Pacific Palisades, em Los Angeles. 

"A investigação alega que a imprudência de um único indivíduo causou o pior incêndio já visto em Los Angeles, causando mortes e destruição generalizada em Pacific Palisades", disse o promotor dos EUA, Bill Essayli.

pr/mar/aa

Tópicos relacionados:

eua incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay