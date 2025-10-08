Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hong Kong bate recorde de dias quentes em outubro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/10/2025 11:36

compartilhe

SIGA

Hong Kong registrou, nesta quarta-feira (8), seu quarto dia de "calor intenso" em outubro, com temperaturas iguais ou superiores a 33 ºC, um recorde, segundo sua agência meteorológica. 

Este mês de outubro registrou "o maior número de dias de calor intenso desde o início dos registros em 1884", indicou o Observatório de Hong Kong. A agência havia registrado três "dias de calor intenso" em outubro de 2023. 

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano causam fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos em todo o mundo. 

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado no planeta, coroando uma década "extraordinária de temperaturas recordes", segundo a ONU.

twa/lb/pbt/clc/thm/sag/mb/jc/aa

Tópicos relacionados:

clima hongkong meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay