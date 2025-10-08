Assine
Afeganistão restringe acesso a redes sociais em celulares

08/10/2025 11:15

O acesso a diversas plataformas de rede social, incluindo Facebook, Instagram e Snapchat, foi "intencionalmente restringido" no Afeganistão, informou nesta quarta-feira (8) o site Netblocks, que monitora o acesso à internet em todo o mundo.

"Vários provedores confirmaram as restrições; o padrão mostra uma restrição intencional", disse o NetBlocks, que monitora a segurança cibernética e a governança da internet. 

O incidente "está afetando principalmente celulares, com algumas linhas fixas também afetadas". 

O acesso às redes sociais por celulares está intermitente desde terça-feira, observaram jornalistas da AFP, uma semana após o apagão nacional de 48 horas nas telecomunicações imposto pelas autoridades talibãs.

Em várias províncias, as pessoas não conseguiam acessar as redes sociais de seus celulares e a navegação na internet estava muito mais lenta do que o normal. 

O governo talibã não quis comentar o assunto.

