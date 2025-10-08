Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Economia global não está tão ruim quanto se temia, diz diretora do FMI

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/10/2025 11:07

compartilhe

SIGA

A economia global está apresentando um desempenho melhor do que o esperado, "mas pior do que o necessário", disse a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quarta-feira (8). 

Ela fez essa declaração em seu tradicional discurso de abertura antes das reuniões do FMI e do Banco Mundial, agendadas para a próxima semana em Washington. 

A economia global, "de modo geral, resistiu a tensões agudas" e está apresentando um desempenho "melhor" do que o esperado, "mas pior do que o necessário", disse Georgieva.

els-da/aha/val/mar/aa

Tópicos relacionados:

economia fmi macroeconomia pib

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay