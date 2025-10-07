Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Conor McGregor é suspenso por 18 meses por não realizar exames antidoping

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/10/2025 21:39

compartilhe

SIGA

O astro das artes marciais mistas Conor McGregor recebeu uma suspensão de 18 meses após não se submeter a três exames antidoping no período de um ano, anunciaram as autoridades antidoping nesta terça-feira (7).

A Agência Antidoping de Esportes de Combate (CSAD) estabeleceu o início da suspensão em setembro de 2024, o que permitirá que o controverso lutador irlandês de 37 anos volte a lutar novamente em 20 de março de 2026. 

O banimento original havia sido imposto a ele pelo período de dois anos, mas a pena acabou sendo reduzida. 

McGregor, ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate Fighting Championship (UFC), aceitou a suspensão, informou a CSAD em um comunicado. 

A agência alega que o irlandês, um dos lutadores mais populares e rentáveis do UFC, não compareceu aos testes nos dias 13 de junho e 19 e 20 de setembro de 2024, violando assim os protocolos antidoping de "localização". 

A agência afirmou que o lutador cooperou com a investigação, assumiu a responsabilidade e forneceu informações para explicar sua ausência nos exames.

"Apesar desses fatores atenuantes, o CSAD enfatiza que informações precisas sobre a localização e a capacidade de realizar testes sem aviso prévio são essenciais para o sucesso do protocolo antidoping do UFC", afirmou. 

A janela de suspensão permitirá a McGregor lutar no aguardado evento do UFC na Casa Branca em 14 de junho de 2026, dia do aniversário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

O CEO do UFC e aliado próximo de Trump, Dana White, disse no sábado que nenhum lutador foi negociado para o evento. 

"Você pode ver claramente que Conor está muito animado para lutar naquele card, mas nada está definido ainda", insistiu White.

rcw/js/ag/raa/aam/rpr

Tópicos relacionados:

dopaje mcgregor mma ufc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay