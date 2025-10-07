Everton Ribeiro revela diagnóstico de câncer de tireoide

O meia Everton Ribeiro, do Bahia, anunciou nas redes sociais que foi diagnosticado com câncer de tireoide, e recebeu uma onda de mensagens de apoio.

Ribeiro, de 36 anos, jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e acumula dois gols e três assistências em 24 partidas pelo clube de Salvador nesta temporada do Brasileirão.

"Toda a força e energia positiva para você", publicou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça (7), após o jogador anunciar que passou por cirurgia na segunda-feira.

"Obrigado por sempre honrar a camisa da Seleção Brasileira", acrescentou a entidade no Instagram.

Em mensagem à torcida, Everton Ribeiro relatou que foi diagnosticado há um mês, mas continua em atividade e, no último domingo, atuou pelo Bahia na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo.

"Fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês", disse ele em uma postagem em que publicou uma foto dos filhos e da esposa em frente ao Cristo Redentor, no Rio. "Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos."

Vários clubes do futebol brasileiro manifestaram solidariedade ao meia.

"Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vão te acompanhar e proteger", publicou o Flamengo, time pelo qual ele conquistou duas vezes a Copa Libertadores, lhe desejando uma rápida recuperação.

erc/ll/ag/aam/rpr