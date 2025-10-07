Assine
Início Internacional
Internacional

Dois treinadores, pai e filho, são demitidos de seus clubes na Grécia após derrotas

07/10/2025 16:51

Giannis Petrakis, de 65 anos, e seu filho Giorgios, de 37, foram demitidos de seus respectivos cargos com apenas algumas horas de intervalo, após seus times sofrerem um total de 11 gols no fim de semana. 

Giannis foi o primeiro a perder o cargo no domingo, após seu time, o Larissa, ter sido goleado no sábado por 5 a 2 em casa pelo rival local Volos. 

Horas depois, seu pai, Giannis, foi demitido pelo Panetolikos após uma goleada ainda pior: 6 a 0 diante do Levadiakos. Foi a derrota mais humilhante nos 99 anos de história do clube da cidade de Agrínio. 

O Larissa, campeão grego em 1988, ocupa atualmente a 12ª colocação na Superliga 1, que conta com 14 times. O Panetolikos está em 13º.

