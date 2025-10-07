Assine
Dembélé vai comemorar Bola de Ouro com seu primeiro clube no domingo

07/10/2025 15:22

O atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, vai celebrar a conquista de sua Bola de Ouro de 2025 no próximo domingo em Évreux, onde cresceu e iniciou sua carreira no futebol, informou a prefeitura da cidade à AFP nesta terça-feira (7). 

O jogador de 28 anos "será recebido na prefeitura às 15h, no horário local (às 10h de Brasília) para receber uma medalha da cidade e apresentar sua Bola de Ouro", disse o chefe de gabinete, Camille Narancitch, à AFP. 

Depois, ele vai comparecer ao estádio Mathieu Bodmer, do Évreux FC, onde começou a jogar futebol em 2004.

Dembélé deixou Évreux para treinar com o Rennes aos 13 anos, antes de jogar pelo Borussia Dortmund e pelo Barcelona. 

Vencedor da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain em maio deste ano, o atacante também conquistou a Copa do Mundo de 2018 vestindo a camisa da seleção francesa.

