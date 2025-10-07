Trump diz que há 'chance real' de concluir acordo de paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7) que existe uma "chance real" de um acordo de paz para Gaza, enquanto negociadores de Israel e do movimento islamista Hamas mantêm discussões indiretas no Egito.

Em declarações a repórteres no Salão Oval, Trump acrescentou que os negociadores americanos estão envolvidos nas discussões, que coincidem com o segundo aniversário do sangrento ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

"Estamos muito perto de chegar a um acordo sobre o Oriente Médio que trará paz ao Oriente Médio", disse Trump, que estava acompanhado pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

"Há uma chance real de conseguirmos fazer algo", acrescentou, insistindo que os Estados Unidos querem a "libertação imediata dos reféns".

Um dos pontos-chave do plano de paz é a libertação de reféns israelenses em Gaza em troca de palestinos detidos em prisões israelenses.

As principais pontas soltas levantadas pela proposta de Trump são o desarmamento do Hamas, sua saída do governo de Gaza e a retirada das forças israelenses do território palestino.

