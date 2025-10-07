Homem compra carro elétrico e descobre que não pode fazer recarga

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Daniel Boycott, de Illinois, nos Estados Unidos, comprou um Tesla Model 3 2022 usado de segunda mão. Ele escolheu o carro elétrico pensando na praticidade de carregamento, por conta da rede de Superchargers da Tesla. Mas ele descobriu que o veículo estava banido da rede global de estações de carregamento rápido.

A compra foi feita em uma concessionária de carros usados no mês passado. Inicialmente, tudo parecia perfeito: o carro funcionava sem problemas durante os test drives, sem alertas ou sinais de defeitos. A situação mudou quando Boycott tentou recarregar o veículo em um Supercharger pela primeira vez — e nenhum dos carregadores funcionou.

Ao entrar em contato com a concessionária e com a Tesla, ele recebeu a informação de que o carro não tinha suporte para Supercharger e que as garantias haviam sido anuladas, porque o veículo era considerado “recuperado”.

Boycott admitiu que não havia conferido detalhadamente o relatório do veículo antes da compra. O documento indicava um pequeno acidente ocorrido antes da entrega à concessionária. Embora os danos parecessem mínimos nas fotos, um técnico da Tesla avaliou que o reparo não havia sido realizado corretamente, caracterizando o carro como danificado.

A Tesla explicou que veículos recuperados não podem se conectar à rede de Superchargers por questões de segurança, o que impede qualquer recarga rápida em viagens. "Já era ruim o suficiente onde eles sinalizaram", disse Boycott, destacando a frustração com a falta de aviso sobre o histórico do carro.

O comprador reforçou que optou pelo Tesla devido à ampla rede de estação pública, ideal para longas viagens — algo que agora se tornou praticamente impossível. Embora a empresa ofereça uma inspeção para tentar reintegrar o veículo à rede de Superchargers, o serviço custa alguns milhares de dólares, valor que Boycott não deseja pagar.

A outra forma de carregamento é em casa, instalando um carregador, com um técnico certificado pela Tesla. Atualmente, ele continua em negociações com a concessionária, mas o carro segue sem acesso ao carregamento.

