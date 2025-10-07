Assine
SEM CARGA

Homem compra carro elétrico e descobre que não pode fazer recarga

Veículo, um Tesla, foi banido de estações de carregamento Superchargers, rede global de estações de carregamento rápido para veículos elétricos da montadora

Maria Dulce Miranda
07/10/2025 13:36

Tesla Model 3 2022, mesmo modelo comprado por Boycott
Tesla Model 3 2022, mesmo modelo comprado por Boycott

Daniel Boycott, de Illinois, nos Estados Unidos, comprou um Tesla Model 3 2022 usado de segunda mão. Ele escolheu o carro elétrico pensando na praticidade de carregamento, por conta da rede de Superchargers da Tesla. Mas ele descobriu que o veículo estava banido da rede global de estações de carregamento rápido.

A compra foi feita em uma concessionária de carros usados no mês passado. Inicialmente, tudo parecia perfeito: o carro funcionava sem problemas durante os test drives, sem alertas ou sinais de defeitos. A situação mudou quando Boycott tentou recarregar o veículo em um Supercharger pela primeira vez — e nenhum dos carregadores funcionou.

Ao entrar em contato com a concessionária e com a Tesla, ele recebeu a informação de que o carro não tinha suporte para Supercharger e que as garantias haviam sido anuladas, porque o veículo era considerado “recuperado”.

Boycott admitiu que não havia conferido detalhadamente o relatório do veículo antes da compra. O documento indicava um pequeno acidente ocorrido antes da entrega à concessionária. Embora os danos parecessem mínimos nas fotos, um técnico da Tesla avaliou que o reparo não havia sido realizado corretamente, caracterizando o carro como danificado.

A Tesla explicou que veículos recuperados não podem se conectar à rede de Superchargers por questões de segurança, o que impede qualquer recarga rápida em viagens. "Já era ruim o suficiente onde eles sinalizaram", disse Boycott, destacando a frustração com a falta de aviso sobre o histórico do carro.

O comprador reforçou que optou pelo Tesla devido à ampla rede de estação pública, ideal para longas viagens — algo que agora se tornou praticamente impossível. Embora a empresa ofereça uma inspeção para tentar reintegrar o veículo à rede de Superchargers, o serviço custa alguns milhares de dólares, valor que Boycott não deseja pagar.

A outra forma de carregamento é em casa, instalando um carregador, com um técnico certificado pela Tesla. Atualmente, ele continua em negociações com a concessionária, mas o carro segue sem acesso ao carregamento.

Quanto custa um Tesla?

  • Model 3: A partir de US$ 29.990;
  • Model Y: A partir de US$ 48.990;
  • Model S: A partir de US$ 78.490;
  • Model X: A partir de US$ 88.490;
  • Cybertruck: A partir de US$ 72.235.

História da Tesla

  • A Tesla foi fundada em julho de 2003 por Martin Eberhard e Marc Tarpenning em Palo Alto, Califórnia. Elon Musk se juntou à empresa em 2004, liderando a primeira rodada de investimentos e assumindo o cargo de CEO em 2008;
  • O primeiro veículo da Tesla foi o Roadster, lançado em 2008. Era um carro esportivo totalmente elétrico com autonomia de 350 km.

Principais funcionalidades

  • Autopilot: Sistema avançado de assistência ao motorista com funcionalidades de direção autônoma em determinadas condições;
  • Full Self-Driving (FSD): Pacote opcional que oferece recursos como navegação automática em rodovias, mudança automática de faixa e estacionamento automático;
  • Atualizações Over-the-Air (OTA): Atualizações de software remotas que melhoram o desempenho e adicionam novos recursos aos veículos;
  • Superchargers: Rede exclusiva de estações de carregamento rápido para veículos Tesla;
  • Design minimalista: Interior com foco em simplicidade e tecnologia, com telas sensíveis ao toque para controle de diversas funções.

Em 2024, a montadora chinesa BYD ultrapassou a receita da Tesla, de Elon Musk, ao registrar vendas superiores a US$ 100 bilhões.
Em 2024, a montadora chinesa BYD ultrapassou a receita da Tesla, de Elon Musk, ao registrar vendas superiores a US$ 100 bilhões. P. L./Unsplash
Conhecida por seus carros elétricos e híbridos cheios de tecnologia, a BYD alcançou um faturamento de 777 bilhões de yuans (cerca de US$ 107 bilhões) até 31 de dezembro, superando as previsões de 766 bilhões de yuans.
Conhecida por seus carros elétricos e híbridos cheios de tecnologia, a BYD alcançou um faturamento de 777 bilhões de yuans (cerca de US$ 107 bilhões) até 31 de dezembro, superando as previsões de 766 bilhões de yuans. divulgação/BYD
No mesmo período de 2024, a Tesla faturou US$ 97,7 bilhões.
No mesmo período de 2024, a Tesla faturou US$ 97,7 bilhões. Divulgação/Tesla
Quando se analisa o lucro líquido, a BYD cresceu 34% em relação ao ano anterior, atingindo 40,3 bilhões de yuans, acima da estimativa dos analistas de 39,5 bilhões de yuans.
Quando se analisa o lucro líquido, a BYD cresceu 34% em relação ao ano anterior, atingindo 40,3 bilhões de yuans, acima da estimativa dos analistas de 39,5 bilhões de yuans. Divulgação
A empresa conquistou rapidamente uma posição de destaque no competitivo mercado chinês de veículos elétricos.
A empresa conquistou rapidamente uma posição de destaque no competitivo mercado chinês de veículos elétricos. divulgação/BYD
Além disso, a empresa disponibilizou gratuitamente sua tecnologia de assistência ao motorista, chamada "Olho de Deus", para todos os seus modelos, inclusive os de entrada.
Além disso, a empresa disponibilizou gratuitamente sua tecnologia de assistência ao motorista, chamada "Olho de Deus", para todos os seus modelos, inclusive os de entrada. Joshua Fernandez/Unsplash
O crescimento da empresa impulsionou suas ações, que subiram cerca de 51% na bolsa de Hong Kong.
O crescimento da empresa impulsionou suas ações, que subiram cerca de 51% na bolsa de Hong Kong. Tiago Ferreira/Unsplash
Em 2024, a BYD chegou a vender quase o mesmo número de carros elétricos que a Tesla (1,76 milhão contra 1,79 milhão).
Em 2024, a BYD chegou a vender quase o mesmo número de carros elétricos que a Tesla (1,76 milhão contra 1,79 milhão). wikimedia commons/creative commons/Ganesh Mohan T
Quando são incluídos os carros híbridos, o número é muito maior. A BYD vendeu 4,27 milhões no último ano, aproximando-se dos números da Ford.
Quando são incluídos os carros híbridos, o número é muito maior. A BYD vendeu 4,27 milhões no último ano, aproximando-se dos números da Ford. Dan Dennis/Unsplash
Para 2025, a BYD projeta vender entre 5 e 6 milhões de veículos. Nos dois primeiros meses de 2025, houve um crescimento de 93%, com 623.300 unidades vendidas.
Para 2025, a BYD projeta vender entre 5 e 6 milhões de veículos. Nos dois primeiros meses de 2025, houve um crescimento de 93%, com 623.300 unidades vendidas. Michael Förtsch/Unsplash
Apesar do crescimento da BYD, a Tesla ainda lidera em valor de mercado, avaliada em cerca de US$ 800 bilhões, contra US$ 157 bilhões da montadora chinesa.
Apesar do crescimento da BYD, a Tesla ainda lidera em valor de mercado, avaliada em cerca de US$ 800 bilhões, contra US$ 157 bilhões da montadora chinesa. Tesla Fans Schweiz/Unsplash
Outra marca conquistada pela BYD em 2024 foi entrar na lista dos 10 carros mais vendidos do mundo.
Outra marca conquistada pela BYD em 2024 foi entrar na lista dos 10 carros mais vendidos do mundo. divulgação/BYD
A montadora alcançou a 9ª posição com o Song Plus, um modelo híbrido disponível em três versões e também comercializado no Brasil.
A montadora alcançou a 9ª posição com o Song Plus, um modelo híbrido disponível em três versões e também comercializado no Brasil. divulgação/BYD
De acordo com a plataforma Statista, mais de 570 mil unidades do Song foram vendidas globalmente, enquanto no Brasil o número chegou a 27.700, conforme dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).
De acordo com a plataforma Statista, mais de 570 mil unidades do Song foram vendidas globalmente, enquanto no Brasil o número chegou a 27.700, conforme dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). divulgação/BYD
A empresa chinesa ainda não atua nos EUA devido a altas tarifas, mas tem expandido sua presença na Europa, Ásia, Austrália e Brasil.
A empresa chinesa ainda não atua nos EUA devido a altas tarifas, mas tem expandido sua presença na Europa, Ásia, Austrália e Brasil. Divulgação/BYD

