Homem compra carro elétrico e descobre que não pode fazer recarga
Veículo, um Tesla, foi banido de estações de carregamento Superchargers, rede global de estações de carregamento rápido para veículos elétricos da montadora
Daniel Boycott, de Illinois, nos Estados Unidos, comprou um Tesla Model 3 2022 usado de segunda mão. Ele escolheu o carro elétrico pensando na praticidade de carregamento, por conta da rede de Superchargers da Tesla. Mas ele descobriu que o veículo estava banido da rede global de estações de carregamento rápido.
A compra foi feita em uma concessionária de carros usados no mês passado. Inicialmente, tudo parecia perfeito: o carro funcionava sem problemas durante os test drives, sem alertas ou sinais de defeitos. A situação mudou quando Boycott tentou recarregar o veículo em um Supercharger pela primeira vez — e nenhum dos carregadores funcionou.
Ao entrar em contato com a concessionária e com a Tesla, ele recebeu a informação de que o carro não tinha suporte para Supercharger e que as garantias haviam sido anuladas, porque o veículo era considerado “recuperado”.
Boycott admitiu que não havia conferido detalhadamente o relatório do veículo antes da compra. O documento indicava um pequeno acidente ocorrido antes da entrega à concessionária. Embora os danos parecessem mínimos nas fotos, um técnico da Tesla avaliou que o reparo não havia sido realizado corretamente, caracterizando o carro como danificado.
A Tesla explicou que veículos recuperados não podem se conectar à rede de Superchargers por questões de segurança, o que impede qualquer recarga rápida em viagens. "Já era ruim o suficiente onde eles sinalizaram", disse Boycott, destacando a frustração com a falta de aviso sobre o histórico do carro.
O comprador reforçou que optou pelo Tesla devido à ampla rede de estação pública, ideal para longas viagens — algo que agora se tornou praticamente impossível. Embora a empresa ofereça uma inspeção para tentar reintegrar o veículo à rede de Superchargers, o serviço custa alguns milhares de dólares, valor que Boycott não deseja pagar.
A outra forma de carregamento é em casa, instalando um carregador, com um técnico certificado pela Tesla. Atualmente, ele continua em negociações com a concessionária, mas o carro segue sem acesso ao carregamento.
Quanto custa um Tesla?
- Model 3: A partir de US$ 29.990;
- Model Y: A partir de US$ 48.990;
- Model S: A partir de US$ 78.490;
- Model X: A partir de US$ 88.490;
- Cybertruck: A partir de US$ 72.235.
História da Tesla
- A Tesla foi fundada em julho de 2003 por Martin Eberhard e Marc Tarpenning em Palo Alto, Califórnia. Elon Musk se juntou à empresa em 2004, liderando a primeira rodada de investimentos e assumindo o cargo de CEO em 2008;
- O primeiro veículo da Tesla foi o Roadster, lançado em 2008. Era um carro esportivo totalmente elétrico com autonomia de 350 km.
Principais funcionalidades
- Autopilot: Sistema avançado de assistência ao motorista com funcionalidades de direção autônoma em determinadas condições;
- Full Self-Driving (FSD): Pacote opcional que oferece recursos como navegação automática em rodovias, mudança automática de faixa e estacionamento automático;
- Atualizações Over-the-Air (OTA): Atualizações de software remotas que melhoram o desempenho e adicionam novos recursos aos veículos;
- Superchargers: Rede exclusiva de estações de carregamento rápido para veículos Tesla;
- Design minimalista: Interior com foco em simplicidade e tecnologia, com telas sensíveis ao toque para controle de diversas funções.