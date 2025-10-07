Assine
Internacional

Seis mexicanos da flotilha para Gaza são libertados

AF
AFP
AFP
07/10/2025 11:54

O governo do México informou, nesta terça-feira (7), que seis cidadãos mexicanos que viajavam na flotilha para Gaza e foram detidos por Israel estão voltando ao país. 

Os ativistas, que estavam detidos em Ktziot, cruzaram a fronteira para a Jordânia e foram recebidos em Amã pelo embaixador mexicano no país árabe, segundo um comunicado da Chancelaria. 

Na semana passada, Israel interceptou uma flotilha de 45 barcos em águas internacionais que haviam partido da Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelense e entregar ajuda a Gaza, onde a ONU declarou estado de fome após dois anos de guerra. 

"Eles deixaram Israel e iniciaram sua repatriação para o México", acrescentou o breve comunicado. 

Na última quinta-feira, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitou a Tel Aviv o retorno imediato dos ativistas após saber de sua prisão. 

As três mulheres e três homens concordaram em ser repatriados voluntariamente. 

As autoridades informaram que prestaram assistência na última quinta-feira a outra mexicana que viajava em um barco com uma equipe de assessoria jurídica, sem especificar se também havia sido detida. 

A Chancelaria confirmou que os seis mexicanos aparentavam estar em boas condições.

sem/mar/jc/aa

Tópicos relacionados:

direitos israel mexico palestinos

