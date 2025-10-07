Assine
UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
07/10/2025 11:12

A União Europeia (UE) dobrará suas tarifas à importação de aço, aumentando-as de 25% para 50%, a fim de "salvar nossas siderúrgicas e empregos", anunciou o vice-presidente da Comissão, Stéphane Séjourné, nesta terça-feira (7). 

Para combater a concorrência chinesa, considerada desleal, a Europa também reduzirá as cotas de aço que podem ser importadas sem tarifas "pela metade", acrescentou ele em uma mensagem publicada no X.

