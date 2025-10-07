Assine
Internacional

OMC melhora suas previsões para comércio mundial em 2025

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/10/2025 10:56

Os produtos de inteligência artificial (IA) e o aumento das importações americanas antes do aumento das tarifas do presidente Donald Trump elevarão o volume do comércio mundial em 2025, indicou a Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta terça-feira (7). 

A OMC modificou suas estimativas várias vezes este ano devido às incertezas sobre o impacto das novas tarifas da administração americana. 

Segundo as novas previsões dos economistas da organização, o volume do comércio mundial de mercadorias deve aumentar 2,4% (em comparação à previsão de 0,9% estabelecida em agosto) em 2025. 

No entanto, o crescimento previsto para 2026 foi reduzido para 0,5% (frente a 1,8%). O crescimento das exportações mundiais de serviços deve passar de 6,8% em 2024 para 4,6% em 2025 e, posteriormente, para 4,4% em 2026.  

"A resiliência do comércio em 2025 se deve em grande parte à estabilidade oferecida pelo sistema de comércio multilateral baseado em regras", afirmou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, em um comunicado. 

"As perturbações atuais do sistema comercial mundial são um chamado à ação para que as nações repensem o comércio e estabeleçam conjuntamente bases mais sólidas que conduzam a uma maior prosperidade para todos", acrescentou. 

De acordo com os economistas da OMC, o crescimento do PIB mundial será de 2,7% em 2025 e de 2,6% em 2026.  

Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump aplicou, em várias etapas, novas sobretaxas sobre os produtos que entram nos Estados Unidos.  

Seu governo impôs uma tarifa básica de 10% a todos os países, com taxas muito mais elevadas para vários deles cujas exportações para os EUA ultrapassam as importações procedentes desse país. 

No início do ano, a OMC havia estimado que a queda do comércio mundial de mercadorias poderia chegar a 1,5% em volume em 2025, mediante a política tarifária de Trump. 

apo/ag/pc/mb/yr/aa

Tópicos relacionados:

comercio economia eua oms politica tarifas taxas

