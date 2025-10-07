Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cidade da Sibéria registra ataque com drones pela primeira vez

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/10/2025 10:27

compartilhe

SIGA

Uma região industrial em Tyumen, na Sibéria, foi alvo de um ataque com drones na segunda-feira (6), anunciaram as autoridades locais, o primeiro nesta cidade a mais de 1.800 quilômetros da Ucrânia. 

As autoridades regionais russas comunicaram no Telegram que três drones foram "detectados e neutralizados". Não especificaram sua origem e, por enquanto, a Ucrânia não reivindicou o ataque. 

Segundo a imprensa local, o alvo era uma importante refinaria de petróleo da região rica em hidrocarbonetos. 

As autoridades regionais afirmam que os serviços de emergência impediram a "explosão" dos drones, mas um meio de comunicação local, MegaTioumen, citando uma testemunha, afirma que uma estrutura de refrigeração da refinaria foi danificada. 

Este é o primeiro ataque com drones registrado neste território desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. 

Em resposta aos bombardeios de Moscou, Kiev atacou várias refinarias na Rússia nos últimos meses, provocando um aumento no preço da gasolina.

bur/bds/meb/mb/jc/aa

Tópicos relacionados:

conflito rusia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay