Taxas de juros dos EUA estão bem posicionadas para combater a inflação, diz autoridade do Fed

07/10/2025 08:33

As taxas de juros nos Estados Unidos estão em uma boa posição para o Federal Reserve (Fed, banco central) combater a inflação, disse um funcionário de alto escalão da agência na segunda-feira (6), rejeitando os pedidos do presidente Donald Trump por cortes nas taxas. 

"Vejo a postura atual da política monetária como apenas ligeiramente restritiva, o que considero ser o lugar certo para se estar", disse Jeff Schmid, presidente do Federal Reserve de Kansas City, em entrevista coletiva. 

Schmid, que é membro votante do poderoso comitê de definição de taxas do Fed este ano, afirmou que votou a favor de um corte nas taxas no mês passado. Ele disse que foi uma "estratégia adequada de gestão de riscos", considerando os sinais de resfriamento do mercado de trabalho.

O Fed tem um mandato duplo do Congresso para agir de forma independente no combate à inflação e ao desemprego, principalmente aumentando, reduzindo ou mantendo sua taxa de juros de referência.

As declarações de Schmid contrastam fortemente com as de Trump, que critica regularmente o presidente do Fed, Jerome Powell, por não cortar as taxas com a rapidez necessária. 

Os operadores de futuros estimam atualmente em cerca de 95% a probabilidade de o Fed cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em sua próxima reunião de política monetária neste mês, segundo dados do CME Group. 

Isso reduziria a taxa de empréstimos do banco para uma faixa entre 3,75% e 4%.

