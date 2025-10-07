Assine
Buscas em escola que desabou na Indonésia terminam com 67 mortos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/10/2025 08:25

As buscas por vítimas do desabamento de uma escola na Indonésia na semana passada foram concluídas nesta terça-feira (7), com um balanço de 67 mortos, informaram as autoridades. 

Parte de um internato islâmico de vários andares localizado na região de Sidoarjo, na ilha de Java, desabou em 29 de setembro quando mais de 170 estudantes estavam reunidos para a oração da tarde. 

"Ao entrar no nono dia, declaramos concluída a operação de busca e resgate das vítimas", disse o chefe da agência nacional de resgates, Mohammad Syafii, em uma coletiva de imprensa. 

O diretor de operações da agência, Yudhi Bramantyo, afirmou que as equipes removeram todos os escombros nesta terça-feira, vasculharam a área e concluíram que é muito improvável encontrar outros corpos. 

"O número total de vítimas recuperadas é de 171, destas 67 morreram, incluindo oito restos mortais, e 104 sobreviventes", afirmou Yudhi em uma coletiva de imprensa. 

Budi Irawan, vice-diretor da agência nacional de gestão de desastres, concordou que é "muito improvável que ainda haja corpos lá". 

Até agora, apenas 17 corpos foram identificados, segundo a unidade especializada da polícia. 

Este foi o desastre mais mortal na Indonésia neste ano, segundo a autoridade nacional de gestão de desastres. 

Na última quinta-feira, as famílias dos desaparecidos aceitaram o uso de máquinas pesadas, após o término do período de 72 horas no qual há maiores chances de sobrevivência. 

As primeiras investigações sugerem que uma construção inadequada, com materiais de baixa qualidade, pode ter contribuído para o incidente.

str-dsa/jm/arm/pb/jc/aa

Tópicos relacionados:

acidente indonesia infancia

