Com Brasil já eliminado, oitavas do Mundial Sub-20 começam com Argentina como favorita

A Argentina é a grande favorita para as oitavas de final do Mundial Sub-20, que começam nesta terça-feira (7) no Chile, com o Brasil já eliminado precocemente e outras potências, como Espanha e França, ainda sem apresentar um grande futebol.

A 'Albiceleste' passou tranquilamente pela fase de grupos, com uma campanha 100%, ao derrotar Cuba por 3 a 1 com um jogador a menos, golear a Austrália por 4 a 1 e vencer a Itália por 1 a 0 em sua partida mais difícil até o momento.

Com o atacante do Bayer Leverkusen, Alejo Sarco, em grande momento (três gols marcados), a seleção com mais títulos do Mundial Sub-20 (seis), vai enfrentar a Nigéria em Santiago na quarta-feira.

"Estamos todos com essa esperança (de sermos campeões), sabendo que todos os jogos vão ser assim, difíceis", disse o técnico da Argentina, Diego Placente, após a vitória de sábado contra a Itália, vice-campeã da edição passada.

"Nós acreditamos porque sabemos que podemos ser protagonistas em todas as partidas", acrescentou.

Em um torneio disputado sem as maiores estrelas da categoria, potências europeias como Espanha e França se classificaram como as melhores terceiras colocadas em seus grupos.

Mas a grande surpresa da primeira fase foi a eliminação de um gigante, o Brasil, que fez sua pior campanha na história da competição, com um ponto conquistado e na lanterna do Grupo C, o 'da morte'.

- Sul-americanos ainda não convenceram -

Com a ausência notável da seleção brasileira, a América do Sul conseguiu emplacar seus outros quatro representantes nas oitavas de final, que serão disputadas até quinta-feira.

Mas a Argentina é a única seleção que passou confiança.

O anfitrião, Chile, tem decepcionado. Venceu a partida de estreia, mas desde então só sofreu derrotas.

A confusão e o medo da eliminação cercaram o Estádio Nacional, em Santiago, após a derrota por 2 a 1 para o Egito na sexta-feira, no último minuto do encerramento do Grupo A.

Após um empate triplo em pontos com os africanos e a Nova Zelândia, os donos da casa avançaram como vice-líderes e só escaparam do constrangimento por terem recebido menos cartões amarelos que os egípcios.

'La Roja' vai enfrentar na terça-feira, em Valparaíso, o México, onde se destaca o imparável Gilberto Mora, de 16 anos, uma grande esperança para o futebol mexicano.

"É o começo de algo que almejamos, que é buscar o título. Então, estamos apenas dando um pequeno passo para alcançar nosso objetivo", antecipou o atacante mexicano Yael Padilla.

O Paraguai tampouco foi brilhante. Segundo colocado no Grupo B com quatro pontos, sua próxima partida será contra a Noruega na quarta-feira.

Embora esteja invicta no Grupo F, com cinco pontos, a Colômbia marcou apenas dois gols, um problema recorrente nos últimos anos.

Na quarta-feira, os colombianos vão enfrentar a África do Sul, embalada após a vitória sobre os Estados Unidos (2-1).

- Marrocos e Japão: as surpresas -

No grupo da morte, formado por Brasil, Espanha, México e Marrocos, poucos acreditavam que os africanos avançariam.

Mas os marroquinos, cujo futebol — em todos os níveis — está em franca ascensão, mostraram qualidade. Estrearam com uma sólida vitória por 2 a 0 sobre os espanhóis, surpreenderam ao vencer o Brasil por 2 a 1 e perderam por 1 a 0 para o México, com a classificação e a liderança do Grupo C já garantidas.

O Marrocos vai enfrentar a Coreia do Sul na quinta-feira, e buscará consolidar o jogo intenso e veloz que vem mostrando até agora, com os atacantes Gessime Yassine e Yassir Zabiri como peças-chave.

Os espanhóis, por sua vez, vão lutar por uma vaga nas quartas de final na terça-feira contra a Ucrânia, na partida de abertura das oitavas de final.

"Sempre tive muita fé em mim e na equipe. Não é que me sinta favorito, mas conheço a seleção que temos", disse o atacante espanhol Iker Bravo.

A França, que busca se redimir, vai enfrentar o temido Japão na quarta-feira, outra seleção que fez uma campanha perfeita em seu grupo.

--- Programação das oitavas de final do Mundial Sub-20 (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Ucrânia-Espanha em Valparaíso (16h30)

Chile-México em Valparaíso (20h00)

- Quarta-feira:

Argentina-Nigéria em Santiago (16h30)

Colômbia-África do Sul em Talca (16h30)

Paraguai-Noruega em Talca (20h00)

Japão-França em Santiago (20h00)

- Quinta-feira:

Estados Unidos-Itália em Rancagua (16h30)

Marrocos-Coreia do Sul em Rancagua (20h00)

