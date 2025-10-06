Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões importados pelos EUA a partir de novembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/10/2025 16:27

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (6) em sua plataforma Truth Social que os caminhões importados pelo país estarão sujeitos a uma tarifa de 25% a partir de 1º de novembro.

Segundo a Casa Branca, a medida foi tomada por "motivos de segurança nacional" e tem como objetivo apoiar os fabricantes americanos de caminhões, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner e Mack Trucks.

Trump já havia anunciado em 26 de setembro sua intenção de impor tarifas alfandegárias sobre diversos produtos, entre eles medicamentos, móveis e caminhões, cujo principal fornecedor é o México.

Desde o seu retorno à Casa Branca no fim de janeiro, o republicano lançou uma ofensiva protecionista, com tarifas amplas aplicadas tanto por origem de importação quanto por tipo de produto, como automóveis, aço, alumínio e cobre.

Ao contrário das tarifas por setor, a legalidade das taxas impostas com base no país de origem ainda é incerta. A Suprema Corte dos Estados Unidos deve se pronunciar sobre o tema no início de novembro, depois que um tribunal federal considerou essas medidas inconstitucionais.

Ainda não está claro como o novo imposto será aplicado aos caminhões provenientes de países com os quais os Estados Unidos mantêm acordos comerciais, como no âmbito do Acordo Estados Unidos-México-Canadá, e com a União Europeia.

aue/vla/dga/mar/lm/rpr

Tópicos relacionados:

comercio eua governo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay