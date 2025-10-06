Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/10/2025 13:57

compartilhe

SIGA

O ex-zagueiro Fabio Cannavaro, capitão da Itália campeã mundial em 2006, é o novo técnico da seleção do Uzbequistão, que em 2026 disputará a Copa do Mundo pela primeira vez, anunciou a federação do país nesta segunda-feira (6).

Será a segunda vez que Cannavaro, de 52 anos, comandará uma seleção, depois de dirigir a China em dois jogos (ambos com derrota) no início de 2019, antes de pedir demissão.

"É um especialista renomado, um dos melhores zagueiros de sua geração, com participações em quatro Copas do Mundo e campeão mundial em 2006", destacou a federação do Uzbequistão em comunicado.

Cannavaro tem pela frente o desafio de dirigir a seleção asiática em seu primeiro Mundial, no ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Timur Kapadze, que comandou o Uzbequistão nas Eliminatórias, deve integrar a comissão técnica de Cannavaro, segundo a imprensa local.

Campeão pelo Parma e pelo Real Madrid, e com passagens por Juventus e Inter de Milão, Fabio Cannavaro encerrou sua carreira como jogador no Al-Ahli Dubai.

Como treinador, ainda não conseguiu decolar, tendo dirigido equipes na China, Arábia Saudita, Croácia e Itália.

Sua principal conquista é o título da Superliga chinesa pelo Guangzhou Evergrande, em 2019, mesmo ano de sua breve passagem pela seleção do país.

bur-bc/pm/mcd/cb/dd

Tópicos relacionados:

fbl ita uzb

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay