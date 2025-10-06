Assine
OMS alerta para nova dependência das crianças em cigarro eletrônico

06/10/2025 13:45

Os cigarros eletrônicos alimentam uma nova onda "alarmante" de dependência em nicotina, com milhões de crianças viciadas em cigarro eletrônico, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (6). 

A agência da saúde das Nações Unidas indicou que a indústria apresenta os cigarros eletrônicos como produtos menos nocivos que os cigarros, mas, na verdade, têm como alvo os jovens e os tornam dependentes. 

"Os números são alarmantes", destaca a organização, que pela primeira vez estimou o uso mundial do cigarro eletrônico em mais de 100 milhões de usuários, dos quais pelo menos 15 milhões são crianças entre 13 e 15 anos, principalmente nos países de alta renda. 

"Os cigarros eletrônicos alimentam uma nova onda de dependência em nicotina", alertou em um comunicado Etienne King, diretor dos determinantes da saúde, promoção e prevenção na OMS. 

Às vezes, tais produtos "são apresentados como meios de redução de riscos, mas na realidade tornam as crianças dependentes em nicotina mais cedo e podem comprometer décadas de progresso", acrescentou. 

O número de fumantes no mundo tem diminuído, passando de 1,38 bilhão no ano 2000 para 1,2 bilhão em 2024, enquanto a população mundial aumentou. 

Segundo a OMS, um adulto em cada cinco no mundo é dependente do tabaco, e a indústria muda de tática para tentar manter esse número em um nível alto. 

O tabagismo mata mais de sete milhões de pessoas todos os anos, e o fumo passivo, mais de um milhão. 

