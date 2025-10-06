Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Unesco realiza reunião importante para nomear seu futuro líder

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/10/2025 13:37

compartilhe

SIGA

A Unesco realiza uma reunião crucial nesta segunda-feira (6) para nomear seu próximo diretor-geral, que liderará nos próximos quatro anos uma instituição abalada pela anunciada saída dos Estados Unidos.

Dois candidatos disputam o cargo após a retirada da candidatura da mexicana Gabriela Ramos: o egiptólogo egípcio Khaled el Enany, de 54 anos, e o economista congolês Firmin Edouard Matoko, de 69 anos. 

O Conselho Executivo da Unesco, que reúne 58 países, designará um deles, cujo nome deverá ser validado pela Assembleia Geral em 6 de novembro, na cidade uzbeque de Samarcanda.

Ninguém na Unesco se lembra de a Assembleia Geral ter revogado uma designação do Conselho Executivo. Embora os Estados Unidos façam parte deste último organismo, anunciaram que não participarão da votação.

A Unesco enfrenta um período de tensão há meses, em meio a acusações de parcialidade.

A Nicarágua anunciou sua retirada este ano, após o organismo premiar um jornal da oposição, assim como os Estados Unidos por supostamente ter um viés anti-Israel. Ambos os países se retirarão até o final de 2026.

sva-tjc/jvb/aa

Tópicos relacionados:

congo cultura educacao egito eleicoes unesco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay