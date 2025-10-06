Assine
Macron encarrega Lecornu de 'negociações finais' após aceitar sua renúncia como primeiro-ministro francês

06/10/2025 13:22

O presidente francês, Emmanuel Macron, encarregou nesta segunda-feira (6) Sébastien Lecornu de conduzir as "negociações finais" até quarta-feira (8) em busca da "estabilidade do país", horas após aceitar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro. 

Macron lhe confiou "a responsabilidade de conduzir, até quarta-feira à noite, as negociações finais para definir uma plataforma de ação e estabilidade para o país", anunciou a Presidência francesa. 

Lecornu apresentou sua renúncia nesta segunda-feira, horas após o anúncio de seu governo gerar tensões com seus parceiros no partido conservador Os Republicanos (LR) e ser rejeitado pela oposição, que já havia derrubado seus dois antecessores em menos de um ano.

