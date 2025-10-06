Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

TPI condena líder de milícia sudanesa por crimes de guerra em Darfur

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/10/2025 10:37

compartilhe

SIGA

O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou, nesta segunda-feira (6), um temido líder de milícia sudanesa por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em Darfur. 

Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, também conhecido pelo nome de guerra Ali Kushayb, foi considerado culpado de múltiplos crimes, incluindo estupro, assassinato e tortura, cometidos entre agosto de 2003 e pelo menos abril de 2004.

ric/ach/meb/mb/aa

Tópicos relacionados:

darfur justica sudao tpi

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay