Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

OpenAI faz grande pedido de chips para AMD e adquirirá uma participação na empresa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/10/2025 10:00

compartilhe

SIGA

A startup de inteligência artificial OpenAI, sediada na Califórnia, fechou um acordo estratégico com a fabricante americana de semicondutores AMD, da qual se tornará acionista, para a compra de um grande volume de chips, anunciaram as empresas nesta segunda-feira (6). 

Segundo um comunicado conjunto, este pedido inclui placas gráficas, também conhecidas como GPUs (unidades de processamento gráfico), essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA). 

No total, a AMD se comprometeu a fornecer GPUs com uma potência total de 6 gigawatts (GW). 

Antes da abertura do mercado de Wall Street, as ações da AMD subiam mais de 30%.

Embora o número exato de processadores não possa ser determinado apenas com base neste número, ele representa vários milhões de GPUs. 

Com esta aliança, a OpenAI demonstra sua intenção de diversificar suas fontes de fornecimento de semicondutores para não depender exclusivamente da gigante do setor, a empresa americana Nvidia. 

No final de setembro, a Nvidia anunciou um investimento de até 100 bilhões de dólares (R$ 534 bilhões na cotação atual) na OpenAI para criar uma infraestrutura para inteligência artificial (IA) de "próxima geração". 

Isso representa um grande avanço para o grupo sediado em Santa Clara, Califórnia, que, segundo especialistas, enfrenta a concorrência, além da Nvidia, da chinesa Huawei, além da Amazon e do Google.

tu/er/mr/mar/db/mr/aa

Tópicos relacionados:

empresas eua ia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay