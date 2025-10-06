Assine
Venezuela avisa aos EUA que 'extremistas' querem colocar 'explosivos' na embaixada americana em Caracas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/10/2025 09:03

A Venezuela alertou, nesta segunda-feira (6), sobre um plano de "extremistas" para colocar "explosivos" na embaixada dos Estados Unidos em Caracas, em um contexto de crescente tensão entre ambos os países pela mobilização militar de Washington no Caribe. 

Segundo um comunicado do chefe da delegação da Venezuela para o diálogo com os Estados Unidos, Jorge Rodríguez, "mediante uma operação de falsa bandeira preparada por setores extremistas da direita local, tentou-se colocar explosivos letais na embaixada dos EUA". 

As relações diplomáticas entre Venezuela e Estados Unidos estão rompidas desde 2019 e desde então a embaixada está ocupada por poucos funcionários. "Reforçamos as medidas de segurança em tal sede diplomática que nosso governo respeita e protege", acrescentou Rodríguez. 

