Líder norte-coreano visita navio de guerra construído para 'punir provocações'

06/10/2025 06:49

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, visitou um dos navios de guerra de seu país e declarou que o destróier de 5.000 toneladas deve "punir as provocações do inimigo", informou a imprensa estatal nesta segunda-feira(6). 

O Choe Hyon é um dos dois contratorpedeiros do arsenal da Coreia do Norte lançados este ano como parte da campanha de Kim para reforçar a força naval do país. 

O navio de guerra "é uma clara demonstração do desenvolvimento das forças armadas" norte-coreanas, disse Kim durante sua visita no domingo, segundo a agência de notícias KCNA. 

"A tremenda capacidade de nossa Marinha deve ser exercida no vasto oceano para dissuadir ou combater e punir totalmente as provocações do inimigo contra a soberania do Estado", acrescentou. 

O Exército sul-coreano afirmou que o Choe Hyon foi desenvolvido com assistência russa, possivelmente em troca do envio de milhares de tropas norte-coreanas para apoiar a guerra de Moscou na Ucrânia.

