Sobe a 54 o balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia

06/10/2025 06:33

O número de mortos no desabamento de uma escola islâmica na Indonésia subiu para 54 nesta segunda-feira(6), enquanto as buscas por pelo menos 13 pessoas desaparecidas continuam, informaram as autoridades. 

Na manhã desta segunda-feira, "recuperamos 54 vítimas mortas, incluindo cinco corpos parcialmente destruídos", disse a repórteres Yudhi Bramantyo, diretor de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate. 

Até domingo, 37 mortes haviam sido confirmadas. 

Parte de um edifício de vários andares desabou na semana passada na ilha de Java enquanto os alunos se reuniam para as orações vespertinas. 

O desabamento da escola é o desastre mais mortal na Indonésia até agora neste ano, disse Budi Irawan, vice-diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres. 

Os investigadores estão tentando determinar a causa do desabamento, embora os indícios iniciais apontem para deficiências na construção.

