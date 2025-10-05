Assine
Internacional

Presidente do México se diz 'confiante' em alcançar bom acordo comercial com EUA

AFP
AFP
Repórter
05/10/2025 15:43

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse, neste domingo (5), que está "confiante" em alcançar um bom acordo comercial com os Estados Unidos, com vistas a uma revisão em 2026 do tratado vigente entre os dois países e apesar da ofensiva tarifária mundial do governo americano.

"Estou confiante de que chegaremos a um bom acordo com os Estados Unidos e todas as nações do mundo com relação a nossas relações comerciais", disse a presidente em um discurso para milhares de apoiadores, por ocasião de seu primeiro ano de mandato.

acc/jla/dga/mvv





