Técnico Ramon Menezes é demitido após eliminação do Brasil na 1ª fase do Mundial Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu o técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, neste domingo (5), após a histórica eliminação da Seleção na fase de grupos do Mundial que está sendo disputado no Chile.

O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Espanha no sábado, sofrendo pela primeira vez em sua história uma eliminação na fase inicial de um Mundial Sub-20, após terminar na lanterna do Grupo C com apenas um ponto.

"(...) A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui", anunciou a CBF em um comunicado.

Em sua participação no Mundial, o treinador não conseguiu encontrar soluções contra México, Marrocos e Espanha e saiu do torneio sem sequer uma vitória, com apenas três gols marcados.

Ramon Menezes, de 53 anos, estava no comando desde março de 2022 e, desde então, conquistou o Sul-Americano Sub-20 duas vezes, em 2023 e 2025.

"A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal", acrescentou a entidade.

Como jogador, Ramon conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca pelo Vasco e jogou em clubes do Japão, Catar e Alemanha.

Ele pendurou as chuteiras em 2013 e depois treinou times como Vasco e Vitória, antes de sua passagem pela seleção brasileira.

axl/cl/aam