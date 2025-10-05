Com lesão na perna, Sinner abandona Masters 1000 de Xangai

O tenista italiano Jannik Sinner, atual campeão do Masters 1000 de Xangai, desistiu da edição de 2025 neste domingo (5) devido a uma lesão sofrida durante a partida contra o holandês Tallon Griekspoor (nº 31).

Sinner se machucou numa corrida lateral, ao tentar alcançar uma bola no final do segundo set, que perdeu por 7 a 5, após ter vencido o primeiro no tie-break (7/3).

Depois de passar vários minutos no vestiário, ele retornou à partida, mas, mancando cada vez mais, decidiu abandonar o torneio no quinto game do terceiro set.

Sua desistência, após o desfalque de última hora do espanhol Carlos Alcaraz, que também sofreu uma lesão pouco antes do início do torneio, deixa o torneio sem os números 1 e 2 do mundo.

