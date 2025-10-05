Multidão se veste de vermelho em Amsterdã em apoio aos palestinos

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram, neste domingo (5), em Amsterdã para pedir o fim da guerra em Gaza, vestidas de vermelho e gritando nas ruas "Libertem a Palestina". Em Paris, milhares pediram a libertação dos reféns.

Os organizadores da 'Rode lijn' (Linha vermelha) indicaram que cerca de 250.000 pessoas protestaram na capital holandesa, pedindo ações do governo dos Países Baixos contra Israel.

"Espero que imponham sanções a Israel, que encerrem o comércio e que reconheçam o Estado palestino", disse Sebastiaan Poos, de 68 anos, que viajou de Eindhoven, cidade no sul dos Países Baixos.

Levantando cartazes que pediam sanções contra Israel, os manifestantes marcharam durante várias horas apesar da chuva intermitente.

Em Paris, milhares de pessoas protestaram neste domingo para pedir a libertação dos reféns na Faixa de Gaza, constataram jornalistas da AFP.

"No início, planejávamos esta manifestação para lembrar os dois anos de 7 de outubro, lembrar que há reféns e honrar a memória das vítimas", declarou Jean-David Ichay, presidente da associação organizadora, 'Tous 7 octobre'.

No sábado, centenas de milhares de pessoas se manifestaram em apoio ao povo palestino em Roma, Barcelona e Madri, após a interceptação por Israel da flotilha internacional de ajuda para a Faixa de Gaza.

