Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dois adultos e uma menina morrem após deslizamento na Costa Rica

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/10/2025 13:16

compartilhe

SIGA

Dois adultos e uma menor morreram após um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas soterrar sua casa na província de Alajuela, noroeste da Costa Rica, informou a Cruz Vermelha neste domingo (5). 

O incidente foi reportado às equipes de socorro na noite de sábado, após intensas chuvas registradas na localidade de San Ramón, em Alajuela. 

"Após mais de cinco horas de intensas buscas e trabalhos de resgate, conseguimos recuperar os corpos" de "duas pessoas adultas e uma menor", que "foram encontradas sem sinais vitais no local", informou a Cruz Vermelha pelo WhatsApp. 

Outras três pessoas que estavam na residência no momento do deslizamento de terra conseguiram sair do local "por seus próprios meios", indicou a equipe de socorro. 

Segundo um relatório do Instituto Meteorológico Nacional (IMN), a Costa Rica se encontra atualmente sob uma "ampla instabilidade atmosférica" causada, entre outros fatores, pela influência de uma onda tropical, o que "favorecerá chuvas intensas" em diferentes regiões do país.

bur-ob/dg/jc/mvv

Tópicos relacionados:

acidente costarica meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay