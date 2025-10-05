Assine
Djokovic sofre mas vence Hanfmann e vai à 3ª rodada do Masters 1000 de Xangai

05/10/2025 12:50

O tenista sérvio Novak Djokovic, que não jogava desde a derrota para Carlos Alcaraz na semifinal do US Open há um mês, teve que suar bastante para derrotar o alemão Yannick Hanfmann pela segunda rodada do Masters 1000 de Xangai. 

'Djoko', de 38 anos e atualmente em quinto lugar no ranking, venceu por 4-6, 7-5 e 6-3. 

Após perder o primeiro set, o sérvio evitou o tiebreak na segunda parcial ao quebrar pela primeira vez o saque de Hanfmann, impecável até então, no 12º game, forçando um terceiro set. 

Com a partida empatada, Djokovic aproveitou a oportunidade que teve no quarto game para quebrar o saque do adversário novamente, o suficiente para garantir a vitória e avançar para a próxima rodada, onde enfrentará o espanhol Jaume Munar. 

"Fui superado por um jogador melhor por um set e meio", admitiu 'Djoko' após a partida. "Tive que me segurar para continuar na partida". 

Djokovic foi um dos poucos cabeças de chave a sobreviver nesta jornada de domingo, que teve derrotas do americano Taylor Fritz, do argentino Francisco Cerúndolo, do tcheco Tomas Machac e do francês Ugo Humbert.

