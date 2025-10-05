Assine
Ucrânia relata cinco mortes em bombardeios russos que colocaram Polônia em alerta

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/10/2025 11:52

As autoridades ucranianas relataram, neste domingo (5), cinco mortes em bombardeios russos em Zaporizhzhia, no sul, e Lviv, no extremo oeste do país, que levaram a Polônia a mobilizar seus aviões para proteger seu espaço aéreo. 

Em Lviv - menos exposta aos ataques desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022  - quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas, informou o governador Maksim Kozitski pelo Telegram. 

A Prefeitura desta cidade, próxima à fronteira com a Polônia, informou que o transporte público não circulou devido a um "intenso ataque do inimigo". 

O governador da região de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, relatou pelo Telegram que um "bombardeio combinado" da Rússia matou uma mulher e feriu outras dez pessoas. Uma menor de 16 anos está entre as pessoas que receberam "assistência" após o ataque, acrescentou. 

A Ucrânia declarou alerta nacional pelos bombardeios às 04h09 (22h09 de sábado em Brasília). 

A Polônia informou no X que mobilizou aviões e colocou suas defesas em terra em alerta para proteger seu espaço aéreo. 

A Rússia também intensificou seus ataques contra a infraestrutura energética ucraniana em um período do ano em que as temperaturas caem. 

Moscou lançou nesta semana o maior ataque contra a infraestrutura de gás da Ucrânia, e no sábado vários bombardeios deixaram cerca de 50.000 casas sem eletricidade na região de Chernihiv, no norte.

bur-mjw/tc/mas/cjc-an/sag/jc/mvv

conflito russia ucrania





