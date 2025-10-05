Assine
Mais de 60 mortos na Índia e Nepal por deslizamentos de terra após fortes chuvas

Pelo menos 63 pessoas morreram no norte da Índia e no Nepal devido a deslizamentos de terra causados por chuvas fortes, informaram as autoridades locais dos respectivos países neste domingo(4). 

As inundações e os deslizamentos de terra são comuns durante a temporada de monções no sul da Ásia, mas especialistas afirmam que a mudança climática aumenta sua frequência, gravidade e impacto. 

No distrito indiano de Darjeeling, localizado no estado de Bengala Ocidental, no norte, "mais de 20 pessoas perderam a vida", informou Harsh Vardhan Shringla, um deputado da Câmara Alta da Índia. As chuvas colapsaram pontes e destruíram estradas, descreveram as autoridades. 

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que a situação estava sendo monitorada e expressou seu pesar pela "perda de vidas". 

A tempestade também atingiu o Nepal, onde pelo menos 43 pessoas morreram até agora "em desastres causados pelas chuvas", informou à AFP Shanti Mahat, porta-voz da autoridade nacional de gestão de riscos de desastres do país. 

Algumas regiões estão inundadas desde a sexta-feira, o que levou as autoridades a alertarem para possíveis enchentes em vários rios. 

Os rios da capital, Katmandu, também transbordaram, inundando os assentamentos situados ao longo de suas margens.

pm/sai/mtp/sag/an/jc

Tópicos relacionados:

desmoronamento nepal

