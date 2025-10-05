Assine
Papa Leão XIV celebra 'avanços significativos' para a paz em Gaza

05/10/2025 08:35

O papa Leão XIV celebrou neste domingo(5) os "avanços significativos" rumo à paz em Gaza e renovou seus apelos pelo cessar-fogo no território palestino devastado pela guerra e pela libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas. 

"Nas últimas horas, em um contexto dramático no Oriente Médio, foram realizados avanços significativos nas negociações de paz, que espero que conduzam aos resultados esperados o mais rápido possível", declarou o pontífice no final de uma missa no Vaticano. 

O movimento islamista palestino Hamas aprovou um plano de paz proposto pelo presidente americano Donald Trump para pôr fim a dois anos de conflito. 

"Apelo a todas as pessoas envolvidos a se comprometerem neste caminho com o cessar-fogo e a libertação dos reféns" para alcançar "uma paz justa e duradoura", insistiu Leão XIV.

O líder da Igreja Católica também expressou sua preocupação com "o aumento do ódio antissemita no mundo" e declarou estar "profundamente entristecido pelo grande sofrimento enfrentado pelo povo palestino em Gaza".

