Juíza bloqueia ordem de Trump para mobilizar Guarda Nacional em Portland

Uma juíza federal bloqueou neste sábado a mobilização de soldados da Guarda Nacional na cidade americana de Portland, suspendendo temporariamente uma ordem do mês passado do presidente Donald Trump, que tinha o objetivo de combater a imigração ilegal.

Trump, que já enviou militares a Los Angeles e Washington, afirma que essas medidas são necessárias para conter a criminalidade e os protestos contra sua campanha de deportações em massa.

A juíza distrital Karin Immergut determinou que o presidente e os funcionários federais estão "temporariamente proibidos" de realizar o envio a Portland, principal cidade do estado do Oregon. A medida vale até o próximo dia 18.

Karin afirmou que os protestos em Portland não representam um "perigo de rebelião", e que "o corpo de segurança regular" pode lidar com esses incidentes.

Portland é a quarta cidade governada por democratas onde Trump tenta mobilizar a Guarda Nacional, depois de Los Angeles, Washington e Memphis. No mês passado, o Oregon entrou com uma ação judicial para bloquear o envio militar.

